Paris brennt: 10.000 "Gelbwesten" demonstrierten

Das Feuer und die anschließend eingegangenen Spenden für den Wiederaufbau beschäftigten auch die Demonstranten. "Das Geld für Notre-Dame ist eine gute Sache", sagte ein Pensionist, der früher bei der Eisenbahn gearbeitet hatte, der Nachrichtenagentur AFP. "Aber wenn man sieht, was man innerhalb weniger Stunden an Geld locker machen kann..." Auf einem Transparent war in Anspielung auf den Autor des Romans "Der Glöckner von Notre-Dame" zu lesen: " Victor Hugo dankt euch für Notre-Dame de Paris, aber vergesst nicht die Elenden."

Die Demonstration hatte zunächst relativ ruhig begonnen. Ein kleinerer Protestzug, der an der Basilika Saint-Denis begann, verlief nach Polizeiangaben ohne Zwischenfall. Zu den ersten Zusammenstößen kam es dann am frühen Nachmittag in der Nähe des Bastille-Platzes. Die Polizei führte insgesamt rund 11.000 Personenkontrollen aus.

"Bringt euch um, bringt euch um"

In der Innenstadt setzten Sicherheitskräfte Tränengas gegen die " Gelbwesten" ein, wie AFP-Reporter berichteten. Demonstranten zündeten Motorroller an und warfen Flaschen und Gegenstände auf die Polizei. Zudem gab es aus den Reihen der Teilnehmer den Sprechchor "Bringt euch um, bringt euch um" - eine Anspielung auf eine Reihe von Selbstmorden unter Polizisten seit Beginn des Jahres an. Auch Mülleimer, Absperrungen und Autos standen in Flammen.

Die Pariser Polizei hatte vor dem Beginn der Proteste befürchtet, dass unter den Demonstranten "ein radikaler Block von 1500 bis 2000 Menschen" sein würde, der Chaos in der Hauptstadt verbreiten könnte. Bei früheren " Gelbwesten"-Protesten waren Gebäude angezündet, Fenster eingeworfen und Geschäfte geplündert worden.