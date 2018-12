"Gelbwesten"-Protest: Es wird eng für die Regierung Macron

Keine Maßnahme scheint die sogenannten " Gelbwesten" zu befrieden. Nach den Zugeständnissen der vergangenen Tage, ist die Regierung von Emmanuel Macron ein weiteres Mal auf die Protestbewegung zugegangen. Macron hat die geplanten Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel, an denen sich die Wut der Protestgruppe ursprünglich entzündet hatte, für das gesamte Jahr 2019 außer Kraft gesetzt. Trotzdem werden weitere Krawalle befürchtet - für kommenden Samstag haben die " Gelbwesten" wieder zu Protesten in Paris aufgerufen.

Zuvor waren die Erhöhungen zunächst für sechs Monate ausgesetzt worden. Die französische Regierung hatte wochenlang auf ihrem Kurs verharrt - erst nach den heftigen Krawallen in Paris am vergangenen Wochenende kündigte sie an, die Erhöhungen auszusetzen. Eigentlich sollten sie am 1. Jänner 2019 in Kraft treten. Sie seien nun für das gesamte Jahr 2019 annulliert, sagte Umweltminister Francois de Rugy am Abend in einer Diskussionsrunde mit " Gelbwesten" beim Fernsehsender BFMTV.