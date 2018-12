"Gelbwesten": Frankreichs Flächenbrand?

In der Nacht zuvor hatte die französische Polizei stellenweise in Paris und anderen Städten komplett die Kontrolle verloren. Schlägertrupps der „ Gelbwesten“ und Trittbrettfahrer legten Brände, plünderten Geschäfte, errichteten Barrikaden und griffen aus Hinterhalten Polizisten mit Äxten, Steinschleutern und Eisenstangen an.

Und während alle Augen auf Paris gerichtet waren, zeigte sich erst am Sonntag das ganze Ausmaß der Nacht: So hatte es in der ansonsten als besonders ruhig geltenden Stadt Bordeaux schwere Zusammenstöße gegeben. Anhänger der „ Gelbwesten“ hatten versucht, das Rathaus zu stürmen. In der Stadt Puy-en-Velay in Mittelfrankreich war die Präfektur (das wichtigste Amtsgebäude) angezündet worden. In Marseille hatte es stundenlange Straßenschlachten und Plünderungen gegeben. Ebenso in der verarmten Ex-Industrie-Stadt Saint Etienne, wo zudem Weihnachtsmarkt-Stände brannten. In Dijon, inmitten der Wein-Region Burgund, hatten sich 6000 Demonstranten versammelt, Barrikaden errichtet und die städtische Weihnachts-Dekoration zerstört. In Nantes in Westfrankreich war die Landebahn des Flughafens von „Gelbewesten“ gestürmt und besetzt worden. Ausschreitungen wurden auch aus Toulouse sowie zahlreichen Kleinstädten Südwest-Frankreichs gemeldet. Vereinzelt waren Gendarmerie-Posten angegriffen oder Steuerämter und Parteilokale der Bewegung von Präsident Macron zugemauert worden.

In Summe sollen an den Aktionen 136.000 Personen beteiligt gewesen sein.