Geheime Schützenhilfe für Assads Todfeinde

Bei der Vorstellung seines neuen Kabinetts hatte auch Präsident Bashar al-Assad am Vorabend zugegeben: „Wir befinden uns in einem echten Kriegszustand. Unsere gesamte Politik muss darauf ausgerichtet sein, diesen Krieg zu gewinnen.“



Tatsächlich haben es Assads Soldaten und Killer-Milizen längst nicht mehr mit schlecht bewaffneten Oppositionellen zu tun. Es gibt – natürlich nicht bestätigte, aber detaillierte – Berichte, wonach seit Ende Mai amerikanische, britische, französische und türkische Spezialeinheiten in Syrien aktiv sind.



So sollen die Briten die Aufständischen in der Provinz Idlib an der Grenze zur Türkei und zum Libanon aktiv dabei unterstützen, ihre Kontrolle über eine erste Sicherheitszone zu festigen. Sie helfen vor allem mit modernster Kommunikations- und Aufklärungstechnik. Unter ihrer Aufsicht soll Burham Ghalioun vom oppositionellen Syrischen Nationalrat vor Kurzem sogar erstmals für einige Stunden Widerstandszentren in Syrien besucht haben.