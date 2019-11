Achtung, Spione! Geheimdienst in Prag warnt vor Russland, China

Aber auch auf der anderen Seite des Erdballs sorgen chinesische Geheimdienst-Aktivitäten für Aufregung. In Australien wurde in einem mutmaßlichen Spionagefall am Dienstag die Obduktion der Leiche des chinesisch-australischen Geschäftsmanns Bo Zhao angeordnet.

Wie australische Medien berichteten, sollen mutmaßliche chinesische Spione Bo Zhao eine Million australische Dollar (616.000 Euro) angeboten haben, damit er für das Parlament kandidiert.

Tot im Hotel aufgefunden

Dem Bericht zufolge soll der 32-jährige Luxusautohändler den australischen Geheimdienst vergangenes Jahr darüber informiert haben. Im März wurde er dann tot in einem Motel-Zimmer aufgefunden.