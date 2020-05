Geheimdienst-Affäre erreicht Merkel

Den wiederholten Versprechen von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, die Rolle amerikanischer Geheimdienste in Österreich aufzuklären, schenken die Grünen keinen Glauben. Sicherheitssprecher und Nationalratsabgeordneter Peter Pilz verweist auf die vertraglich fixierte enge Zusammenarbeit zwischen österreichischen und amerikanischen Diensten. Österreichs Nachrichtendienste seien so quasi „Filialen“ der CIA und der NSA. Österreich nennt Pilz eine „geheimdienstliche Bananenrepublik“. Nachsatz: „Wegen der Unterwürfigkeit.“

Und Pilz verweist auch darauf, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung zugleich für Spionageabwehr zuständig sei – dass also eine Ministeriums-interne Aufklärung schon wegen der Kompetenzen zu nichts führen könne. Notwendig sei eine parlamentarische Aufklärung. Denn wenn in Österreich das Parlament nicht untersuche, dann untersuche niemand: „Das Innenministerium schläft, das Verteidigungsministerium schläft, die Staatsanwaltschaft schläft“, so Pilz. Alle machten sich „in die Hose“, wenn die US-Botschaft finster dreinschaue. Dabei wisse man aus Dokumenten, die über WikiLeaks oder Edward Snowden publik wurden, wer die US-Spione in Österreich seien, wo sie säßen, wie sie arbeiteten, und dass sie von der US-Botschaft dirigiert würden.