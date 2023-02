Schwere Gefechte zwischen Ukraine und Russland um Bachmut

Gefechte um jedes Haus in Bachmut

„Der Feind wirft immer neue KrĂ€fte hinein, um unsere Verteidigung zu durchbrechen. Jetzt ist es sehr hart in Bachmut, in Wuhledar und in Richtung Lyman“, sagte Selenskij in seiner Videoansprache am Samstagabend. Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass es in der Region vorteilhaftere Positionen eingenommen habe.

In den Vierteln im Norden von Bachmut gebe es schwerste „Gefechte um jede Straße, jedes Haus“, sagte Wagner-Chef Prigoschin. Auch im SĂŒden und Osten der Stadt wichen die ukrainischen Soldaten nicht zurĂŒck. Bachmut wird nach EinschĂ€tzung britischer MilitĂ€rexperten aber immer mehr von russischen Truppen eingekreist. Das ging aus dem tĂ€glichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des britischen Verteidigungsministeriums am Sonntag hervor.

Demnach sind die beiden wichtigsten Zufahrtsstraßen zu der Stadt direkt von russischem Beschuss bedroht, und eine weitere Straße wird von Wagner-Söldnern kontrolliert. „Obwohl den ukrainischen Truppen mehrere alternative Überland-Routen fĂŒr den Nachschub zur VerfĂŒgung stehen, ist Bachmut zunehmend isoliert“, hieß es.