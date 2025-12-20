Trumps Partnersuche für Gazas Stabilisierungstruppe geht weiter

Von Norbert Jessen aus Tel Aviv Zumindest der Regen, der zuletzt Baracken und Zelte im Gazastreifen unter Wasser gesetzt hat, hat aufgehört. Doch die Not ist nach wie vor riesig, humanitäre und medizinische Versorgung nicht ausreichend. Und die Zukunft weiter ungewiss. Die USA hatten Anfang der Woche zum Vorbereitungstreffen zur Internationalen Stabilisierungstruppe (ISF) in Doha 45 Staaten eingeladen. Die Truppe soll Stufe II des Befriedungsplans beaufsichtigen sowie die dort immer noch herrschende, islamistische Hamas-Miliz entwaffnen. Nur die Türkei erklärte sich bislang offiziell bereit, sofort Soldaten zu stellen. Doch die war in Doha nicht eingeladen.

Washington nahm Rücksicht auf die Vorbehalte Israels. Wie alle anderen Staaten, die für die ISF antreten wollen, hat auch die Türkei keine Lust auf Einzel- oder Straßenkampf mit der Hamas, um eine Entwaffnung notfalls zu erzwingen. Daher machten Recep Tayyip Erdoğans Diplomaten bereits Kompromissvorschläge, etwa eine Teilentwaffnung oder eine „treuhänderische Kontrolle“ ausgehändigter Waffen. Für den türkischen Außenminister Hakan Fidan ist eine Entwaffnung der Hamas sogar zweitrangig: „Alles sollte mit einem Mechanismus beginnen, der zuerst die Besatzung beendet.“ Der Muslimischen Bruderschaft, ideologischer Ursprung der Hamas, fühlt sich die Türkei – wie auch Qatar – tief verbunden. Ankara sieht die Gewalt der Hamas bekanntlich als Befreiungskampf, Hamas-Führer finden in der Türkei sicheres Asyl. Immer wieder verhindern türkische Vetos gemeinsame Manöver der NATO mit Israel. Israel befürchtet daher ein doppeltes Spiel. Und sollte Israel selbst die Entwaffnung der Hamas erzwingen wollen, wären israelische Soldaten durch die türkische Präsenz behindert. Eine ähnliche Lage besteht bereits im Südlibanon gegenüber der dort ständig eindringenden Schiitenmiliz Hisbollah. Immer wieder drohen deshalb Zusammenstöße zwischen Israels Armee und der UNIFIL-Beobachtertruppe.