Friedenstruppe in Gaza: Erdoğans Rolle sorgt für Gegenwind

Die Türkei gibt sich gerne gastfreundlich: Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat am Montag seine Amtskollegen aus Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Jordanien, Pakistan und Indonesien nach Istanbul geladen, um über die nächsten Schritte der Waffenruhe in Gaza zu beraten. Fidan lobte das Interesse der Länder an Frieden im Nahen Osten, verurteilte die jüngsten Verstöße Israels gegen die Waffenruhe und betonte einmal mehr die Bereitschaft, Truppenkontingente zu stellen.

Mit dem Treffen zielte die Türkei vor allem auf eines ab: ihren Machtanspruch im Nahen Osten zu unterstreichen, der nicht allen gefällt.

Lautester Kritiker ist bekanntlich Israel. Die Türkei sieht die Hamas als „Freiheitskämpfer“ an, nach dem Attentat auf Hamas-Anführer Ismail Haniyeh ließ Präsident Recep Tayyip Erdoğan die türkischen Flaggen auf Halbmast setzen. Ihm wird Finanzierung der Hamas vorgeworfen, ihr Rekrutierungs- und Trainingslager in der Türkei zu erlauben und der Exil-Regierung Unterschlupf zu bieten.