Israel weitet Kampfeinsatz gegen Hamas aus

USA verlegen weitere Waffensysteme in die Region

Auch an der Grenze zum Libanon gab es zuvor wieder gewaltsame ZwischenfĂ€lle. Israels Armee griff nach erneutem Beschuss aus dem Libanon eigenen Angaben zufolge "Terrorzellen" in SĂŒdlibanon an. Im Libanon operiert die pro-iranische Schiitenmiliz Hisbollah. Die habe sich "dazu entschieden, an den KĂ€mpfen teilzunehmen", sagte Israels Verteidigungsminister Joav Galant am Samstag laut seinem BĂŒro.

Nach GesprĂ€chen mit US-PrĂ€sident Joe Biden ĂŒber die "jĂŒngsten Eskalationen durch den Iran und seine Stellvertreter" in der gesamten Nahostregion habe er die Verlegung weiterer Waffensystemen angeordnet, gab US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Samstag (Ortszeit) bekannt. Er habe die Stationierung einer Batterie des hochmodernen Raketenabwehrsystems THAAD sowie Einheiten des schlagkrĂ€ftigen Patriot-Luftabwehrsystems in der Region befohlen. Zuvor hatten die USA zur Abschreckung bereits mehrere Kriegsschiffe und Luftwaffengeschwader in die Region verlegt.