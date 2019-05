Gaza-Eskalation: Türkei fordert Maßnahmen gegen Israel

An der Grenze zum Gazastreifen war es am Samstag den zweiten Tag in Folge zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Nach Angaben des israelischen Militärs feuerten zunächst militante Palästinenser mehr als 250 Raketen auf israelische Städte und Dörfer. Daraufhin habe die Armee mit Luftangriffen und Panzerschüssen reagiert, bei der auch ein Gebäude getroffen wurde, in der die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu untergebracht ist. Insgesamt soll es nach palästinensischen Angaben vier Tote gegeben haben.

Schuldzuweisungen bei Tod von schwangerer Frau und Kind

Die israelische Armee hat am Sonntag die Tötung einer schwangeren Frau und ihres einjährigen Kindes im Gazastreifen bestritten. Der israelische Militärsprecher Jonathan Conricus sagte, die beiden seien von einer fehlgeleiteten Rakete der im Gazastreifen herrschenden Hamas getötet worden. Diese Einschätzung basiere auf "Geheimdienstinformationen aus verschiedenen Quellen", sagte er.

"Wir sind 100 Prozent sicher, dass es nicht durch Waffen der israelischen Armee war." Es handle sich dennoch um einen "traurigen und tragischen Vorfall". Das Gesundheitsministerium in Gaza hatte mitgeteilt, die 37-Jährige und ihr Kind seien bei israelischen Angriffen östlich der Stadt Gaza ums Leben gekommen.