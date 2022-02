Gaskrise: Die USA springen ein – und verdienen gut

1.043 Schiffe mit LNG an Bord haben die USA im Vorjahr in die Welt geschickt – so viele wie nie zuvor. Bisher peilten sie vorwiegend Asien an. Doch seit Russland bis zu 130.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren ließ, nehmen immer mehr Tanker Kurs auf Europa. Im Jänner sollen bereits die Hälfte aller US-LNG-Schiffe in Europa angelandet sein.