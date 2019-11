Ganztagsbetreuung für alle Volksschüler in Deutschland ab 2025

Die Bundesregierung hat dafür in einem ersten Schritt am Mittwoch die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von zwei Milliarden Euro beschlossen. Das Geld ist gedacht für Investitionen in Räumlichkeiten und Gebäude an den rund 15.000 Volksschulen in Deutschland, damit ab 2025 der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erfüllt werden kann.

Geldsorgen der Länder

Aus den Bundesländern kam umgehend Kritik: Zwei Milliarden Euro, das sei die Summe, die allein in Bayern schon notwendig wäre, ätzte Bayerns Familienministerin Kerstin Schreyer ( CSU).