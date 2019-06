Trotz Koalitionsbruchs: Türkis-blauer Paarlauf bei Bildung

„Die Ibiza-Affäre und der Koalitionsbruch dürfen nicht zulasten der Schüler gehen“, so Taschner. Die Novelle wieder in Erinnerung gerufen hatte am Wochenende Kärntens Landehauptmann Peter Kaiser, der via Tiroler Tageszeitung an die Regierung appellierte, „die Vereinbarung umzusetzen und das Gesetz an das Parlament weiterzuleiten. Das Ganze ist ja bereits ausverhandelt und budgetär gedeckt.“ Sowohl Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein als auch die neue Bildungsministerin Iris Rauskala begrüßen den türkis-blauen Paarlauf im Parlament.

Konkret geht es beim BIG um 250 Millionen Euro, die der Bund für die Förderung von Ganztagsbetreuung von 2020 bis 2022 in die Hand nimmt. „Ziel ist es, dass ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuung an ganztägigen Schulformen und anderen Betreuungseinrichtungen für 40 % der Kinder von 6 bis 15 Jahren bzw. bei 85% der allgemein bildenden Pflichtschulen zur Verfügung steht“, heißt es im Gesetzesantrag. Bis zum Herbst 2022 sollen so 230.000 Tagesbetreuungsplätze für Pflichtschüler entstehen. An den Pflichtschulen selbst soll das Angebot auf 172.500 Plätze (23,1 Prozent auf 30 Prozent) steigen.