G7 im Bann des Handelskriegers Trump

Diplomatie geht auch durch den Magen, besonders in Frankreich. Und so ließ Gastgeber, Präsident Emmanuel Macron, beim Diner unter anderem roten Thunfisch kredenzen. Dass der als bedrohte Art auf der Roten Liste steht, tat der dem Vernehmen nach der guten Stimmung keinen Abbruch. Nach ersten Arbeitssitzungen der Staats- und Regierungschefs der G7 am Sonntag in Biarritz war es mit der Harmonie vorbei.