G7-Gipfel in Cornwall: Harte Weltpolitik in netter Umgebung

Ein Corona-Ausbruch in einem Gipfel-Hotel führte zu dessen Schließung. Ein dort stationierter Sicherheitsmann aus Merkels Vorausdelegation begab sich in Quarantäne. Nicht so isoliert durfte sich zum Wochenabschluss, nach seinem ersten Treffen mit Biden und der Erneuerung der Partnerschaft mit den USA am Donnerstag, der britische Premier und Gastgeber Boris Johnson fühlen. Weil er die „spezielle Beziehung“ laut Berichten nicht mehr so nennen will, bot er in einem BBC-Interview ein neues Etikett an: die „unzerstörbare Beziehung.“