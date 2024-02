Führerschein: Regelmäßiger Arztbesuch kommt doch nicht

Die Abgeordneten folgen am Mittwoch damit nicht dem Vorschlag des zuständigen Parlamentsausschuss, denn auch die österreichischen Abgeordneten mehrheitlich ablehnten. So votierte die ÖVP gegen die verpflichtenden Checks in Europa und für die Entscheidung der EU-Staaten, nur Othmar Karas enthielt sich - auch SPÖ und FPÖ waren geschlossen gegen den Vorschlag der grünen Verhandlerin des Europaparlaments. Von den Grünen stimmte Sarah Wiener dafür, Delegationsleiterin Monika Vana und Thomas Waitz enthielten sich, ebenso wie ihre NEOS-Kollegin Claudia Gamon. 339 Abgeordnete stimmten insgesamt gegen verpflichtende Fahrtauglichkeitsprüfungen, 240 dafür. 37 enthielten sich.