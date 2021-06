Früherer US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist tot

Donald Rumsfeld ist im Alter von 88 Jahren in seiner Heimat im Bundesstaat New Mexiko gestorben. Rumsfeld hat unter den US-Präsidenten Gerald Ford von 1975 bis 1977 und George W. Bush von 2001 bis 2006 als Verteidigungsminister gedient und war unter anderem für die Invasionen in Afghanistan und im Irak verantwortlich.

Letztere sorgte für langjährige Diskussionen, ebenso wie Rumsfelds Zustimmung zu Foltermethoden bei Verhören. Rumsfeld selbst sagte einst, dass der Sturz Saddam Husseins eine „stabilere und sicherere Welt“ geschaffen habe.