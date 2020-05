Marine Le Pen bricht endgültig mit ihrem Vater

Ausgangspunkt des Konflikts mit dem Vater waren dessen jüngste Medienauftritte gewesen: In einem Radio-Gespräch hatte Jean-Marie Le Pen neuerlich die Frage der Existenz der Gaskammern der Nazis als "Detail" der Geschichte abgetan. Gleich darauf er hatte in einem Zeitungsinterview die Grundthesen des französischen Rechtsradikalismus heruntergebetet, darunter Lob für Philippe Pétain, dem Chef des Kollaborationsregimes unter der NS-Okkupation. Das Interview erschien in einer obskuren rechtsrechten Wochenschrift, die Marine Le Pen als "Drecksfetzen" bezeichnete.