Der designierte Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) hat angesichts der chaotischen Zustände bei der konstituierenden Sitzung des Landtags in Thüringen den Zusammenhalt aller demokratischen Parteien gefordert. Die Demokratie in Deutschland stehe vor ihrer wohl "härtesten Bewährungsprobe der vergangenen Jahrzehnte", sagte Merz am Samstag beim Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU in Münster.