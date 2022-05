Merz' Höhenflug hat einen Beigeschmack

Er, der die Partei im Dezember nach der desaströsen Niederlage von Armin Laschet übernommen hat, hat das erste Mal einen Höhenflug. Doch der hat einen bitteren Beigeschmack: So sehr die CDU in den Ländern auch reüssiert, so sehr sie die SPD mittlerweile in Umfragen wieder hinter sich lässt – Merz selbst wird dafür kaum bis gar nicht gewürdigt.

Woran das liegt? Zunächst an der Schwäche des Kanzlers. Dass die SPD nach dem Minus 16-Prozent-Debakel in Schleswig-Holstein in NRW das schlechteste Ergebnis seit 1945 eingefahren hat, liegt zu einem guten Teil am „Kanzlermalus“, den Scholz wegen seiner vagen Ukrainepolitik mitschleppt. Er „scholzt sich durch“, ätzt etwa die Bild – langsam werde es eng für ihn.