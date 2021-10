Friedensnobelpreis geht an Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratow

Maria Ressa und Dmitri Muratow erhalten den Friedensnobelpreis des Jahres 2021. Diese Entscheidung gab Berit Reiss-Andersen, die Vorsitzende des norwegischen Nobel-Komitees, am Freitag bekannt. Die Journalisten wurden für ihren Einsatz für die Pressefreiheit auf den Philippinen und in Russland ausgezeichnet. Maria Ressa ist Mitgründerin, Geschäftsführerin und Chefredakteurin des Nachrichtenportals Rappler Online. Muratow war von 1995 bis 2017 Chefredakteur der Zeitung Nowaja Gaseta. In einem ersten Interview sagte Ressa: "Unsere Arbeit wird weitergehen."