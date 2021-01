Freies Reisen mit EU-Corona-Impfpass? – Nicht so bald

Still und leise hat Polen den Anfang gemacht: Wer gegen Corona geimpft ist, darf einreisen, ohne in Quarantäne gehen zu müssen. Ein einfacher Impfnachweis genügt, wie diplomatische Kreise dem KURIER bestätigen. Mit der großen Freiheit zurück in ein normales Leben ist es damit aber noch nicht weit her. Auch in Polen gilt weiter ein strenger Lockdown.

Doch Warschau hat damit einen ersten Punkt in einer Debatte gesetzt, die in Europa immer lauter wird: Sollen EU-Bürger wieder frei reisen können, sobald sie gegen Covid-19 geimpft sind? Und soll als Nachweis dafür eine Art europäischer Impfpass gezückt werden?