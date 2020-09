Frauendemo in Minsk: Lukaschenko ließ sogar Passantinnen festnehmen

Das Szenario ist immer dasselbe: Seit August gehen sie auf die Straße, demonstrieren für Neuwahlen, und werden mit dem langen Arm Lukaschenkos konfrontiert. So auch am Samstag: Trotz eines massiven Polizeieinsatzes haben mehrere Hundert Frauen in Belarus (Weißrussland) gegen die Amtseinführung von Staatschef Alexander Lukaschenko protestiert.

"Schande"

An zentralen Plätzen in der Hauptstadt Minsk kamen sie zusammen, schwenkten die historischen weiß-rot-weißen Landesfahnen und riefen "Schande". In Sprechchören forderten sie den Rücktritt des Staatschefs. Für Sonntag wurden weitere Großdemos erwartet.

In den Straßen standen Polizeitransporter bereit. Bereits unmittelbar nach Beginn der Aktionen kam es zu ersten Festnahmen. Die Frauen hatten mancherorts nicht einmal Zeit, mit ihrem Marsch durch die Straßen von Minsk zu beginnen, wie das Menschenrechtszentrum Wesna mitteilte. Die Proteste in der Ex-Sowjetrepublik dauern seit Mitte August an.