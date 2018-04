Französische Streikwelle beginnt: Ein Drittel blieb Dienst fern

Unzuverlässig und überschuldet: Die französische Staatsbahn SNCF gilt als Sanierungsfall. Präsident Emmanuel Macron drängt auf eine Bahnreform nach deutschem Vorbild, stößt aber auf den massiven Widerstand der Gewerkschaften. Sie läuteten am Dienstag dreimonatige Streiks gegen die Pläne ein. Sn jeweils zwei Tagen innerhalb von fünf Tagen soll es zu Arbeitsniederlegungen kommen. Insgesamt sind so 36 Streiktage geplant.

Zum Auftakt der Streikwelle gegen die Bahnreform hat ein Drittel der Beschäftigten des staatlichen Zugbetreibers SNCF die Arbeit niedergelegt. Wie das Unternehmen mitteilte, blieben am Dienstagvormittag 33,9 Prozent der Mitarbeiter dem Dienst fern. Allerdings lag die Quote in wichtigen Bereichen, die für die Abwicklung des Zugverkehrs nötig sind, deutlich höher.

So hatten sich 77 Prozent der Lokführer zum Streik gemeldet. Deshalb sollten nach den Ankündigungen der SNCF am Dienstag nur 12 Prozent der TGV-Fernzüge fahren. Der Konflikt gilt als wichtige Kraftprobe für Präsident Emmanuel Macron.