Französische Regierung will bis 2026 einheitliche Schuluniform

Frankreichs Schüler sollen nach Vorstellungen der Regierung künftig eine Schuluniform mit weißem oder grauem Polohemd, blauem Pullover und grauer Hose tragen.

Diesen Vorschlag will die Regierung in Paris den rund hundert Schulen unterbreiten, die von diesem Jahr an die Einführung von Schuluniformen testen werden, wie Regierungskreise am Freitag bestätigten.