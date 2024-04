Frankreich: Wer nicht zum Arzttermin kommt, soll fünf Euro Strafe zahlen

Laut der französischen Ärztekammer fallen durch das Nichterscheinen von Patienten ohne vorherige Absage pro Jahr schätzungsweise 27 Millionen Termine aus, ohne neu zugeteilt zu werden – bei gleichzeitigem Mangel an medizinischen Fachkräften und kurzfristigen Terminen. Die Notaufnahmen sind auch überfüllt, weil es an Allgemeinmedizinern fehlt.

Im französischen Volksmund heißt sie bereits „Hasen-Steuer“. Und sie soll, in Höhe von fünf Euro, nun kommen, wie Frankreichs Premierminister Gabriel Attal angekündigt hat. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine finanzielle Abgabe für alle Kaninchen-Halter im Land - der Begriff bezieht sich auf den französischen Ausdruck „poser un lapin“ für „jemanden versetzen“, wörtlich: ihm „einen Hasen stellen“.

Deshalb schlug Attal einen Mechanismus vor, um bei den Menschen mehr Verantwortungsbewusstsein zu wecken, wie er in einem Interview sagte: „Das Prinzip ist einfach: Wer einen Arzttermin hat und unentschuldigt nicht kommt, bezahlt.“ Das Parlament soll noch in diesem Jahr über einen entsprechenden Gesetzesentwurf abstimmen, damit die Regel im Jänner 2025 in Kraft tritt.