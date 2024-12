Wohl Regierungschef mit der kürzesten Amtsdauer

Doch all die Charme-Offensiven und konkreten Zugeständnisse haben wohl nichts genützt. Aller Voraussicht nach wird Barnier am heutigen Mittwoch durch einen Misstrauensantrag der Linken, dem sich der RN anschließen will, gestürzt. Er dürfte in die französische Geschichte als Regierungschef mit der kürzesten Amtsdauer eingehen - es wäre ein unrühmliches politisches Karriere-Ende für den 73-Jährigen. Von Präsident Emmanuel Macron heißt es, er habe bereits mit der Suche nach einem neuen Premierminister begonnen. Einfach dürfte die Aufgabe nicht werden.

Provoziert hat die Krise Barniers erstes Projekt, das Haushaltsgesetz für 2025. Angesichts der hohen Verschuldung Frankreichs von 3,2 Billionen Euro handelte es sich um einen Sparhaushalt mit Steuererhöhungen und massiven Ausgabenkürzungen. Bis zuletzt war Barnier Le Pen in mehreren Punkten entgegen gekommen, verzichtete etwa auf die geplanten Erhöhungen der Stromsteuern sowie der Eigenbeteiligung an verschreibungspflichtigen Medikamenten. Letztlich aber senkte sie den Daumen nach unten: Sie wollte die Menschen im Land vor einem „gefährlichen, ungerechten Haushaltsgesetz beschützen“, lautete ihre Begründung.