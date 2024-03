Warum der französische Staat eine Schülerin verklagt

Kopftücher, Kippas oder die Turbane der Sikhs – alle Zeichen religiöser Zugehörigkeit sind in den staatlichen Schulen Frankreichs seit nunmehr 20 Jahren verboten. Als Ende Februar ein Lehrer in solch einer staatlichen Schule im Osten von Paris drei Mädchen bat, ihre Kopftücher abzusetzen, weigerte sich eine Schülerin. Sie behauptete daraufhin, der Lehrer hätte sie „hart auf den Arm geschlagen“ – was dieser strikt in Abrede stellte.

Eine Klage von ihr gegen den Lehrer wurde zurückgewiesen, doch das Mädchen gab einer Zeitung ein Interview und beschwerte sich über den Lehrer. Im Internet wurde ihre Beschwerde tausendfach geklickt.

Worauf der Pädagoge eine Serie von Todesdrohungen über die sozialen Medien erhielt – und „aus Sicherheitsgründen“ gekündigt hat.