Israel warnt Fans vor Besuch des "Hochrisiko-Matches" in Paris

Längst gilt das Spiel als „Hochrisiko-Match“: Wenn an diesem Donnerstagabend die französische und die israelische Fußball-Mannschaften einander im Stade de France in Saint-Denis bei Paris begegnen, wird ein umfassendes Sicherheits-Aufgebot eingesetzt. Nach den brutalen Angriffen auf Fußballfans des Clubs Maccabi Tel Aviv in Amsterdam am vergangenen Donnerstag ist die Sorge vor neuerlichen Ausschreitungen groß.

Israel hat seine Staatsbürger im Ausland dazu aufgefordert, in dieser Woche „ Sport- oder Kulturveranstaltungen vollständig zu meiden“, vor allem das bevorstehende Fußballspiel in Paris. In mehreren europäischen Metropolen wie Brüssel, Amsterdam, Paris, London oder Manchester seien Gruppen identifiziert worden, die gezielt Israelis angreifen wollten, ließ der Nationale Sicherheitsrat in Jerusalem wissen.

Der zuständige Pariser Polizeipräfekt Laurent Nunez kündigte ein „sehr hohes Sicherheits-Niveau“ an. Vorgesehen sei neben besonders umfassenden Personenkontrollen die bei einem Spiel der UEFA-Nationenliga eigentlich unübliche Anwesenheit von Beamten im Stadion selbst.