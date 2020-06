Front National vor Wahlsieg

Eine prominente Sozial-Journalistin, Florence Aubenas, berichtet: Die älteren Arbeiter bei Peugeot hatten noch eine fixe Anstellung, ihre Söhne habe nur mehr atypische Jobs, die immer wieder von Perioden der Arbeitslosigkeit abgelöst werden. Ein älterer Arbeiter sagte: "Wir waren moderne Sklaven, und der Traum unserer Kinder ist es, zumindest diesen Status (des fixen Jobs) zu erreichen."

Der SP-Kandidat versucht den Zorn der Arbeiter mit linken Slogans ("Schluss mit den höllischen Fließband-Rhythmen") abzufangen. Aber die SP-Regierung wird von vielen Wählern aus der Arbeiterschaft für die Verschärfung der sozialen Krise verantwortlich gemacht, oder zumindest als hilflos abgeschrieben. Seit Hollandes Amtsantritt vor fast drei Jahren wuchs die Zahl der Arbeitslosen um 572.000. Um die Situation am Arbeitsmarkt zu verbessern, will die Regierung das Arbeitsrecht lockern, stößt damit aber auf heftigen Widerstand in den eigenen Reihen.

Ein böses Omen gab es während der Wahlkampfversammlung von Premier Valls im Doubs: die Lichter gingen einen Stunde lang aus. Gewerkschafter eines E-Werks hatten den Strom aus Protest gegen eine Reform der Energiewirtschaft gesperrt.

Zwar wird die SP weiterregieren, auch wenn sie ihre absolute Mehrheit im Parlament in Paris verliert, weil sie sich auf die Schützenhilfe einer linksliberalen Kleinpartei verlassen kann. Aber eine derartige Niederlage wäre ein dramatisches Signal am Vorabend weiterer lokaler und regionaler Wahlen in diesem Jahr.