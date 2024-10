Wie die Macrons um Emily in Paris kämpfen

„Emily in Paris“ – schon der Titel der gefragten Netflix-Serie zeigt, in welcher europäischen Hauptstadt die junge Amerikanerin Emily an Champagner nippt, mit staunenden Kulleraugen fremde kulturellen Eigenarten entdeckt und dabei kein Klischee auslässt.

„Wir ringen darum“

Überrascht hat diese Wendung viele der Millionen Fans der Erfolgsserie, die in 190 Ländern gezeigt wird. Sogar der französische Präsident ist bestürzt – und hat sich in die Debatte eingeschaltet. „,Emily in Paris’ in Rom, das ergibt keinen Sinn“, sagte Emmanuel Macron in einem Interview mit dem US-Magazin Variety. Er werde die Verantwortlichen bitten, sie zurück in die französische Metropole zu holen. „Wir ringen heftig darum.“

Die Leidenschaft seiner Antwort rief Kritiker auf den Plan: Frankreich befindet sich in einer schweren finanziellen und politischen Krise – und der Präsident kämpft um Emilys Verbleib in der Hauptstadt? Ja, denn es handelt sich um einen durchaus politisch und wirtschaftlich motivierten Kampf, wie Macron in seiner Antwort andeutete. Die Serie habe „extrem positive Auswirkungen hinsichtlich der Attraktivität Frankreichs“. Täglich tummeln sich Fans in der Straße im Quartier Latin im Herzen der Stadt, wo Emily in einer der für Paris so typischen Mini-Wohnungen lebt. „Ihre“ Bäckerei an der Place de l’Estrapade verzeichnet massiven Zulauf, gerade durch Touristen, und in einem der Restaurants im Viertel gibt es ein „Emily-Menü“, auch thematische Führungen werden angeboten.