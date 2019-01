Frankreich: Ein Lüfterl für Macron

Zwar stagnieren die französischen Gelbwesten, während Präsident Emmanuel Macron ein wenig Aufwind verspürt. Aber auf der Straße, durch Gegenaufmärsche, werden die Gelbwesten vermutlich nicht bezwungen werden. So hat die erste Gegendemo der „Roten Halstücher“ ( Eigenbezeichnung ohne Bezug auf eine Parteifarbe) am Sonntag in Paris mit ein paar Tausend Teilnehmern ein Zeichen gesetzt, aber nur wenig Aufsehen erregt.