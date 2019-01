Macron will Gelbwesten die Show stehlen

Es ist noch keine Jubelstimmung, aber ein lautes Aufatmen, das sich die Kreise um Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gönnen. Zum ersten Mal seit Beginn des Gelbwesten-Aufruhrs scheinen etliche Abgeordnete seiner Partei, die sich wochenlang kaum mehr auf die Straße trauten, wieder Zuversicht zu schöpfen.

Der Wendepunkt heißt Bourgtheroulde. Das ist der (auch für Franzosen auf Anhieb kaum aussprechbare und auf die Wikinger zurückgehende) Name einer 3600-Einwohner-Gemeinde in der Normandie. Neuerdings steht der Name auch für eine körperliche und intellektuelle Sonder-Performance von Macron.

In der Sporthalle von Bourgtheroulde hatte der Staatschef am Dienstag den „Grand Débat National“ gestartet, also den auf drei Monate anberaumten, landesweiten Diskussionszyklus, der die Regierungspolitik unter breitest möglicher Einbeziehung der Bevölkerung „neu strukturieren“ soll. Sieben Stunden dauerte die Debatte zwischen Macron und 600 Bürgermeistern.