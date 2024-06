Frankreich, Deutschland und Großbritannien mahnen Iran in Atompolitik

Frankreich, Deutschland und Großbritannien rufen den Iran zur Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags auf.

"Die Entscheidung des Iran, seine Produktionskapazität in der unterirdischen Anlage in Fordow erheblich zu erhöhen, ist besonders besorgniserregend", heißt es in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung im Hinblick auf die Anreicherung von Uran. Es bestehe ein erhebliches Risiko, dass die Islamische Republik Atomwaffen entwickle. Teheran weist die Vorwürfe zurück.