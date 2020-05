Francois Hollande als Afrikas Gendarm

Es ist ein Erlebnis, das man auch im deutschen Sprachgebrauch mit dem französischen Wort „Deja-Vu“ (sinngemäß: schon mal erlebt) kennzeichnet. Rund ein halbes Jahrhundert nach der Unabhängigkeit der vormaligen französischen Kolonien scheinen sich Frankreichs militärischen Interventionen in Afrika wie in einer Endlosschleife zu wiederholen, egal wer in Paris am Ruder ist. Bemerkenswert ist jetzt aber die breite Zustimmung vor Ort und auf der Weltbühne.

So als wäre es ein von Präsident Francois Hollande genau berechneter Zeitplan, trafen soeben drei Ereignisse aufeinander: der militärische Einsatz Frankreichs in der Republik Zentralafrika tritt in seine entscheidende Phase, die UNO stimmt für diese Aktion, in Paris versammeln sich 40 afrikanische Staatschefs zu einen Gipfel mit dem Schwerpunktthema Sicherheit.