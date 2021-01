FPÖ-Chef Hofer scheiterte grandios mit Sauberkeitsregeln für Partei

Vor etwas mehr als einem Jahr verblüfften FPÖ-Parteichef Norbert Hofer und sein loyalster Vize, der OÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner, Parteifreunde und Öffentlichkeit: Haimbuchner solle für die FPÖ die „strengsten Compliance-Regeln“ aller Parteien ausarbeiten, versprach Hofer.

Die FPÖ brauchte damals, wenige Wochen nach der durchaus desaströsen Niederlage bei der Nationalratswahl (minus 9,8 Prozent), einen Befreiungsschlag. Denn weder das Image einer sauberen Partei noch einer Partei des kleinen Mannes war nach Ibiza und mehr noch nach dem Spesenskandal Straches aufrechtzuhalten.

Haimbuchner versprach, sich eng an Compliance-Richtlinien großer Wirtschaftsunternehmen zu orientieren und bis Ende 2020 zu liefern. Dabei geht es um „Sauberkeitsregeln“, also nicht nur darum, was Funktionsmissbrauch ist oder was als Spesen verrechnet werden darf, sondern auch, welche ethischen Standards und Regeln freiwillig eingehalten werden sollen.

Tatsächlich haben die Rechtsanwaltskanzlei SCWP und die internationalen Wirtschaftsconsulter von KPMG um 300.000 Euro, die die Bundespartei zahlen muss, ein 120-seitiges Konvolut ausgearbeitet, über das Haimbuchner am Dienstag, am Ende einer zweitägigen Klausur des Vorstandes in Linz, gleich abstimmen lassen wollte.

Dazu kam es aber nicht. Haimbuchner zeigte sich laut Sitzungsteilnehmern überrascht über den Widerstand innerhalb der Partei. Dabei hatte sich diese schwere Niederlage schon abgezeichnet: Klubobmann Herbert Kickl war erst gar nicht nach Linz gefahren und hatte in einer eMail zuvor die Kollegen des Bundesvorstandes gewarnt, sie sollten nachdenken, was sie da tun. (Dafür will er am Sonntag bei der Corona-Gegner-Demo auftreten.)

Parteichef Hofer hatte dem Vernehmen nach in diversen Gesprächen mit den Landesparteichefs die Lage ausgelotet, ob ein Beschluss überhaupt machbar sei.