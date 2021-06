Foto: Vermisste Dubai-Prinzessin Latifa soll in Europa in Freiheit sein

Sie habe mit ihrer Freundin Sioned Taylor, einer Britin, bereits drei europäische Länder besucht, teilt Latifa in dem Dokument mit: "Ich habe sie gebeten, ein paar Fotos zu posten, damit meine Unterstützer sehen können, dass ich reisen kann, wohin ich will. Ich hoffe, ich kann nun mein Leben in Frieden leben, ohne Kontrolle durch die Medien."

"Zunehmende Freiheit"

Latifa al-Maktum, eines der mehr als 20 Kinder des mächtigen Herrschers von Dubai, war 2018 verschleppt worden, als sie mithilfe ihrer besten Freundin Tiina Jauhiainen aus dem Emirat fliehen wollte. Auf hoher See wurden die Frauen von Soldaten der Vereinigten Arabischen Emirate und Indiens überfallen.

Latifa wurde - wie 18 Jahre zuvor bereits ihre ältere Schwester - gegen ihren Willen nach Dubai gebracht, wo sie die vergangenen drei Jahren in Gefangenschaft verbrachte. Jauhiainen und andere Freunde der jungen Frau starteten eine weltweite Kampagne zur Befreiung Latifas.