Flüchtlingszahlen steigen weltweit: Blick in Libyens Lager

Die Zellen sind übervoll. Je nach Größe sind Dutzende, manchmal Hunderte Menschen in einen Raum gepfercht. Die Männer, Frauen und Kinder tragen meist jene Kleider an ihren Körpern wie an jenem Tag, als sie ihr Zuhause verlassen haben. Laut offiziellen Zahlen sind rund 6.000 Flüchtlinge – die meisten aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara – in staatlichen Internierungslagern in Libyen untergebracht. Inoffizielle Zahlen sind zigmal so hoch. Die Verantwortung liegt formal bei der libyschen Behörde zur Bekämpfung illegaler Migration (DCIM), die dem Innenministerium unterstellt ist. Die Organisation der Lager wird meist von Milizen durchgeführt.

Wer aus einem afrikanischen Land flüchtet, kommt an Libyen kaum vorbei. Und die meisten wissen, dass sie dort Schreckliches erwartet. Sandra Miller war sechs Monate mit der Hilfsorganisation „ Ärzte ohne Grenzen“ in Libyen und hat Insassen in fünf Lagern betreut. Sie behandelte dort Atemwegserkrankungen, Durchfälle, Haut-, Herz- oder chronische Krankheiten.