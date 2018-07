Libyens Premier: „Mit uns wird es keine Deals geben“

Wer mit Flüchtlingen spricht, die über Libyen nach Europa gekommen sind, bemerkt vor allem eines: Schrecken. Viele können oder wollen nicht davon sprechen, was sie in dem Transitland erlebt haben. Viele Migranten sind dort der Willkür von Schleppern, Milizen, Sicherheitskräften und anderen bewaffneten Gruppen ausgeliefert. Hunderttausende sitzen immer noch in der Transitzone in der Falle.

Bis zu einer Million Flüchtlinge und Migranten, die nach Europa wollten, sollen sich derzeit in Libyen befinden. Zehntausende von ihnen in Internierungslagern. In diesen Lagern, die teils von der libyschen Behörde zum Kampf gegen illegale Migration (DCIM) und teils von lokalen Milizen geführt werden, sollen laut NGOs Missbrauch, Folter, Mord, Vergewaltigung und Sklaverei an der Tagesordnung stehen. Ganz abgesehen davon, dass die Lager überfüllt sind und keinen hygienischen Standards entsprechen.