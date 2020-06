Fluchtroute Libyen–Italien

Nahezu alles, was einen funktionierenden Staat ausmacht, fehlt derzeit in Libyen: Eine handlungsfähige Regierung, ein Präsident, Stabili-tät, Sicherheit. Bewaffnete Milizen setzen ihre Ziele mit Gewalt durch, die Staatsbehörden sind machtlos. In diesem sicherheitspolitischen Vakuum hat sich eine riesige Flüchtlingsindustrie entwickelt: Menschenhändlerringe und Schmuggler transportieren Migranten aus Schwarzafrika in klapprigen Lastwagen quer durch die Wüste nach Norden an die Küste.

Eine zweite Route, die vor allem immer mehr Flüchtlinge aus Syrien nutzen, hat sich von Osten her über die ägyptisch-libysche Grenze etabliert. Gegen mehrere Tausend Dollar pro Kopf karren Milizen oder Clans oder Familienunternehmen die Flüchtlinge an eine Hafenstadt. Oft sind die Migranten monatelang allein in Libyen unterwegs – wenn das Geld ausgeht, wenn sie ausgeraubt oder wieder vom Lkw geholt werden. An jedem Kontrollposten sind Bewaffnete zu bestechen – und spätestens vor der mehrtägigen Überfahrt nach Europa kassieren die Schlepper nochmals 1000 Euro pro Flüchtling. Mitnehmen dürfen sie fast nichts: Jede zusätzliche Wasserflasche wäre zu schwer für die oft 400 Menschen auf einem Boot, das für 80 gebaut ist.