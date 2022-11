Flüchtlingsschiff "Rise Above" darf in Kalabrien landen

Die neue italienische Regierung hat die heftige Kritik von humanitären Helfern an ihrer Entscheidung, nur einen Teil der Migranten an Bord von Rettungsschiffen an Land zu lassen, zurückgewiesen. Die Regierung handle "mit Menschlichkeit", halte aber zugleich klar an ihren "Prinzipien" fest, sagte Innenminister Matteo Piantedosi am Montag in Rom.

Drama um "Humanity 1"

Inzwischen bleibt die Lage im Hafen Catania gespannt. Der Crew des deutschen Schiffes "Humanity 1" wurde bisher verboten, die letzten 35 von knapp 180 geretteten Menschen in der Hafenstadt Catania an Land zu bringen. Da sich die Schiffscrew weigerte, den Hafen von Catania zu verlassen, droht der deutschen NGO SOS Humanity eine Strafe von 50.000 Euro. Viele werten dies als Schikane der rechten Regierung, um Mittelmeermigranten fernzuhalten. Die Rettungsorganisation geht nun juristisch gegen die Entscheidung der italienischen Behörden vor. Das teilte die Sprecherin des Vereins, Petra Krischok, am Dienstag mit. Über einen italienischen Anwalt sei bei einem Gericht in der sizilianischen Stadt ein Asyl-Eilantrag für die Migranten gestellt worden, die auch zwei Tage nach der Einfahrt in den Hafen von Catania immer noch auf dem Schiff "Humanity 1" bleiben mussten.

Beim Verwaltungsgericht in Rom wurde darüber hinaus Beschwerde gegen einen Erlass des Innenministeriums der neuen italienischen Rechtsregierung eingereicht. Der Erlass sieht vor, dass die "Humanity 1" die italienischen Gewässer wieder verlassen und alle Migranten mitnehmen muss, bei denen die Behörden keinen Notfall sehen. Dies sind 35 Migranten - alles Männer -, die nach Auskunft von SOS Humanity vor allem aus Pakistan, Bangladesch und Ägypten kommen. Wann die Gerichte entscheiden, war zunächst offen.