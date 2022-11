Migration: Italienischer Minister bezeichnet NGO-Schiffe als "Taxis"

Die neue italienische Rechtsregierung von MinisterprĂ€sidentin Giorgia Meloni hat angekĂŒndigt, ĂŒber die Ankunft von Migranten ĂŒber das Mittelmeer zu beraten. Das seit Tagen wartende deutschen Rettungsschiff "Humanity 1" mit 179 Migranten an Bord darf nach tagelangen Warten nun einen Hafen in Sizilien ansteuern. Das Schiff vor der KĂŒste Siziliens sei in italienische GewĂ€sser gefahren und mĂŒsse nun fĂŒr eine Kontrolle vor Catania vor Anker gehen, damit die Behörden mögliche gesundheitliche NotfĂ€lle prĂŒfen könnten, die von Bord gebracht werden mĂŒssten, erklĂ€rte Innenminister Matteo Piantedosi am Freitagabend in Rom. "Wir respektieren die humanitĂ€ren BedĂŒrfnisse", erklĂ€rte der parteilose Minister.

Vor Italien warten drei weitere Schiffe verschiedener NGOs mit hunderten Migranten an Bord. Neu hinzu kam die deutsche "Rise Above" von Mission Lifeline, die am Donnerstag 95 Bootsmigranten aus Seenot im Mittelmeer rette. Daneben warten die "Geo Barents" mit 572 und die "Ocean Viking" mit 234 Menschen. Beide fahren unter norwegischer Flagge. Die Schiffe warten teils seit zwei Wochen auf einen Hafen und berichten von einer sich verschlechternden Lage an Bord. Die italienische Regierung sieht die Flaggenstaaten in der Pflicht.