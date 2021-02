Flüchtlingslager: Schwangere zündete sich an - Anklage wegen Brandstiftung

Freilich: Eigentlich wären die Zustände im Lager abschreckend genug. 6.500 Menschen leben derzeit in Kara Tepe auf Lesbos, einem Provisorium, das nach dem Brand in Moria, dem nicht minder berüchtigten Vorgänger, errichtet wurde. 2.500 davon sind Kinder unter 12, das Gros Familien – sie alle sitzen seit März 2019 wegen Corona in ihren undichten, nicht beheizbaren Zelten fest.

„Nur einmal pro Woche darf eine Person pro Familie das Lager verlassen“, sagt Bachmann – und das, obwohl die Lebensmittlerversorgung vor Ort höchst dürftig ist („immer wieder wird Verdorbenes ausgeteilt“) und man im Lager weder Hygieneartikel bekommt noch Wäsche waschen kann. Auch Kochen ist nur am offenen Feuer möglich – das führe zu Bränden, deren Opfern meist Kinder und Frauen seien.