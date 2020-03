Flüchtlingskrise mit der Türkei: Ohne Geld keine Lösung

Eine Schutzzone für fast eine Million Menschen auf der Flucht vor der syrischen Luftwaffe – sie könnte Teil einer Lösung sein in der jüngsten Flüchtlingskrise zwischen Europa und der Türkei. Doch diese Idee, die vor allem Deutschland und die Niederlande gestern beim Treffen der EU-Außenminister in Zagreb andachten, hakt an allen Ecken und Enden.

Dabei wäre Geld sogar vorhanden – Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hatte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan 25 Millionen Euro für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften in der syrischen Region um Idlib angeboten. Doch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR warnt: Die ganze Region ist Kampfgebiet.