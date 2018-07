Flüchtlinge: Rettungsschiff "Aquarius" kehrt ins Meer zurück

Das Rettungsschiff "Aquarius" soll erneut zu einem Einsatz vor der Küste Libyens auslaufen. Das Schiff, das im Juni mit Hunderten aus dem Mittelmeer Geretteten an Bord tagelang weder in Häfen Italiens noch Maltas einlaufen durfte, werde am Mittwoch vom französischen Hafen Marseille aus in See stechen, sagte eine Sprecherin der Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen am Montag.

Die "Aquarius" war das erste humanitäre Rettungsschiff, dem die neue italienische Regierung im Juni die Einfahrt in einen Hafen verwehrt hatte. Der Vorfall brachte neuen Schwung in die Debatte um europäische Migrationspolitik und führte erneut zu Rufen nach deren Verschärfung.

Roms Nein löste Odyssee aus

Mittlerweile gehört die "Aquarius" zu den letzten zwei zivilen Schiffen, die noch Migranten im Mittelmeer retten. Ob sie das Kommando zum Retten bekommt und wohin die Migranten in so einem Fall gebracht werden können, ist völlig unklar. Wegen Roms "Nein" hatten die Retter die Flüchtenden in einer beispiellosen Odyssee bis ins spanische Valencia bringen müssen.