Flüchtlinge: Italiens Muskelspiele gegen die EU

„Wenn beim Treffen in Brüssel nichts herauskommt, dann werde ich nicht bereit sein, jedes Jahr 20 Milliarden Euro an die EU zu zahlen“, sagte Vize-Regierungschef Luigi Di Maio in einem Facebook Video. Der Fünf Sterne-Chef Di Maio betonte, Italien werde nicht nachgeben. „Die Italiener verlangen, dass Italien von der EU respektiert wird. Wir wollen mit der EU nicht streiten. Doch in dieser Woche hat die EU-Kommission zum Thema ,Diciotti‘ noch kein Wort gesagt“, klagte Di Maio. Auf die Drohung aus Rom reagierte Brüssel knapp und prägnant: „In Europa führen Drohungen zu nichts“, sagte ein Kommissionssprecher. Die EU gründe auf Regeln, dies gelte auch für die Budgetzahlungen.

Di Maio trat mit seiner Botschaft das erste Mal aus dem Schatten des übermächtigen Koalitionspartners und Lega-Innenministers Matteo Salvini. Italien hatte seinen Druck im Vorfeld eines ergebnislos verlaufenen EU-Treffens in Brüssel am Freitag erhöht: Zahlungsstopp oder Bereitschaft der EU-Länder, die 148 Männer und Frauen der „Diciotti“ aufzunehmen, die seit 10 Tagen auf einem Marineschiff der italienischen Küstenwache ausharren müssen.

Der Lega-Chef gibt die harte Linie in der Migrationspolitik vor und will keinen Millimeter davon abweichen. Die aus Subsahara-Afrika geflüchteten Menschen will er keinesfalls in Italien aufnehmen. Opposition, Menschenrechtsorganisationen und Teile der Zivilgesellschaft werfen dem Innenminister vor, die 148 Menschen in „europapolitische Geiselhaft“ zu nehmen.

Brüssel kritisiert Italiens Erpressungsversuche, die seit Antritt der neuen Regierung im Frühjahr 2018 zur Tagesordnung gehören. Jede Ankunft von aus Seenot geretteten Menschen, selbst auf Schiffen der italienischen Küstenwache, hat ein langes Tauziehen mit Drohungen zur Folge.