First Lady fehlt bei Wahlkampfauftritt an Trumps Seite

Es sollte ihr erste Wahlkampfauftritt an der Seite von US-Präsident Donald Trump seit fast zwei Monaten werden. Doch First Lady Melania Trump begleitete ihn dann doch nicht am Dienstag nach Erie im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania. Sie leide unter einem "anhaltenden Husten" und werde aus Vorsicht nicht reisen, teilte ihre Sprecherin Stephanie Grisham mit.

Ihr gehe es nach ihrer Genesung von Covid-19 aber jeden Tag besser, hieß es.

Melania Trump hatte zuletzt mit einer Ansprache im Rosengarten des Weißen Hauses beim Parteitag der Republikaner am 25. August für die Wiederwahl ihres Ehemannes geworben. Ansonsten hat sie sich im Wahlkampf auffällig zurückgehalten. Andere Trump-Familienmitglieder treten dagegen immer wieder im Wahlkampf auf. Der Republikaner Trump tritt am 3. November gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden an. Biden liegt in Umfragen derzeit vorne.