Firmen in der Ukraine: „Gegangen sind nur eine Handvoll“

Es gehe dabei um aktuelle Privatisierungsprojekte der Regierung (Häfen, Industrieparks etc.) oder Investments in den Bereichen Tourismus, Agrar, IT und vor allem auch erneuerbare Energien. Daneben gebe es freilich auch Unternehmen, die vom Osten des Landes in den Westen übersiedeln (müssen) oder im Westen ihre Kapazitäten erweitern.