Koalition der Widersprüchlichen: Finnland rückt nach rechts

Mit dem Rechtsruck in Helsinki dürfte sich in den nächsten Jahren einiges ändern. Neben den Einsparungen bei Sozialausgaben steht auch eine strengere Migrationspolitik, Purras Herzensthema, an. Wer Finne werden will, muss künftig wohl länger als wie bisher fünf Jahre im Land gelebt haben. Gleichzeitig sollen die Voraussetzungen für die Staatsbürgerschaft verschärft und der Familiennachzug eingeschränkt werden.